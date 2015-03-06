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الأمن يفرق مسيرة للإخون فى قرية بالغربية.. ويضبط 3 من عناصر الجماعة

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الأمن يفرق مسيرة للإخون فى قرية بالغربية.. ويضبط 3 من عناصر الجماعة الأمن يفرق مسيرة للإخون فى قرية بالغربية.. ويضبط 3 من عناصر الجماعة
نظم عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الجمعة، مسيرة فى قرية ميت حواى التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، كما رافعوا علامة رابعة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز السنطة تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وقامت القوات بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بعد قيام الإخوان بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية صوبهم.

ونجحت القوات فى تفريق المسيرة، وضبط 3 منهم وبحوزتهم دراجة نارية وبنرات مدون عليها دولة إسلامية، وتم اقتيادهم لمركز شرطة السنطة لتحرير محضر ضدهم، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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