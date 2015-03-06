أنشيلوتي يؤكد عودة مودريتش لقائمة ريال مدريد أمام شالكه

(إفي): أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ضم لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لقائمة الفريق التي ستواجه شالكه في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه أربعة شهور للإصابة.

ويستعيد المدرب الايطالي أحد أبرز لاعبيه في هذه المواجهة لإعداده بشكل كامل للمباراة الحاسمة في ملعب كامب نو أمام برشلونة في 22 من الشهر الجاري.

ولن يشارك مودريتش في مباراة المرينجي غدا أمام أثلتيك بلباو في سان ماميس، وأكد المدير الفني أنه لم يستقر على الدفع بآسيير إياراميندي أو سامي خضيرة أو لوكاس سيلفا في مركزه.

وأعلن أن سرخيو راموس المصاب أيضا، سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية وسيستمر طوال الأسبوع على ذلك على الأرجح حتى يكون جاهزا لمباراة ليفانتي.

ولم يتم حتى الآن استدعاء النرويجي الشاب مارتين أودريجارد إلى قائمة الفريق الأول، حيث لا يزال بحاجة لوقت للتأقلم مع ناديه الجديد.

وقال أنشيلوتي "إنه يقوم بالأمور بشكل جيد، بتنفيذ برامجه، والتدريب بعض الشيء معنا، واللعب في كاستيا، وهو لديه مهارة وشخصية. إنه هنا منذ وقت قليل، ويتدرب مع زملائه، ولا أعتقد أنه سيكون في قائمة الثلاثاء لأن مودريتش سيكون موجودا، وقائمتنا مكتملة".