أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي يؤكد عودة مودريتش لقائمة ريال مدريد أمام شالكه

Google+ Print
أنشيلوتي يؤكد عودة مودريتش لقائمة ريال مدريد أمام شالكه أنشيلوتي يؤكد عودة مودريتش لقائمة ريال مدريد أمام شالكه

(إفي): أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ضم لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لقائمة الفريق التي ستواجه شالكه في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه أربعة شهور للإصابة.

ويستعيد المدرب الايطالي أحد أبرز لاعبيه في هذه المواجهة لإعداده بشكل كامل للمباراة الحاسمة في ملعب كامب نو أمام برشلونة في 22 من الشهر الجاري.

ولن يشارك مودريتش في مباراة المرينجي غدا أمام أثلتيك بلباو في سان ماميس، وأكد المدير الفني أنه لم يستقر على الدفع بآسيير إياراميندي أو سامي خضيرة أو لوكاس سيلفا في مركزه.

وأعلن أن سرخيو راموس المصاب أيضا، سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية وسيستمر طوال الأسبوع على ذلك على الأرجح حتى يكون جاهزا لمباراة ليفانتي.

ولم يتم حتى الآن استدعاء النرويجي الشاب مارتين أودريجارد إلى قائمة الفريق الأول، حيث لا يزال بحاجة لوقت للتأقلم مع ناديه الجديد.

وقال أنشيلوتي "إنه يقوم بالأمور بشكل جيد، بتنفيذ برامجه، والتدريب بعض الشيء معنا، واللعب في كاستيا، وهو لديه مهارة وشخصية. إنه هنا منذ وقت قليل، ويتدرب مع زملائه، ولا أعتقد أنه سيكون في قائمة الثلاثاء لأن مودريتش سيكون موجودا، وقائمتنا مكتملة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع