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بالصور والفيديو - لافتات بالعربي وأحضان في استقبال جماهير فيورنتينا لصلاح

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بالصور والفيديو - لافتات بالعربي وأحضان في استقبال جماهير فيورنتينا لصلاح بالصور والفيديو - لافتات بالعربي وأحضان في استقبال جماهير فيورنتينا لصلاح

استقبلت جماهير فيورنتينا فريقها بوابل من الهتافات واللافتات احتفالا بفوز الفريق على يوفنتوس 2-1 بقيادة الجناح المصري محمد صلاح.

صلاح قاد الفيولا لهزيمة يوفنتوس 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما أحرز ثنائية في شباك أصحاب الأرض.

ورفت جماهير فيورنتينا لافتات باللغة العربية للتعبير عن حبها لصلاح، وكانت إحدى تلك اللافتات لافته كُتب عليها "استمر الله يحفظك يا ابن الأهرام يا محمد صلاح".

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وبمجرد ظهور صلاح بعد وصول فيورنتينا، انهمرت الأحضان على الجناح المصري في صور نشرها الموقع الجماهيري للنادي.

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شاهد- صور استقبال جماهير فيورنتينا لمحمد صلاح

فوز بثنائية وضع قدم للفيولا في نهائي البطولة قبل أن يستقبل على ملعبه يوفنتوس في لقاء العودة في السابع من أبريل المقبل.

ولأجل ذلك تغنت جماهير فيورنتينا بفريقها وبمحمد صلاح قبل وصول الفريق إلى مدينة فلورنسا.

شاهد- غناء جماهير فيورنتينا لفريقها ومحمد صلاح

غناء استمر مع وصول الفريق إلى المطار وبداية ظهور لاعبي الفيولا ومحمد صلاح.

شاهد- استقبال جماهير فيورنتينا لفريقها ومحمد صلاح

واستمرت احتفالات جماهير الفيولا بفريقها مع خروج الفريق إلى المطار والتوجه إلى الحافلة مع مواصلة هتافات الانتصار فرحا بالفوز الغالي.

شاهد- جماهير فيورنتينا ومحمد صلاح

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فيديو اليوم السابع