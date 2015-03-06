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تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 5،5 %

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تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 5،5 % تراجع معدل البطالة في أمريكا إلى 5،5 %

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

أظهرت بيانات رسمية  اليوم أن معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 0،2 % ليصل إلى 5،5 % في فبراير الماضي بعدما نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 295 ألف وظيفة.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة العمل الأمريكية إلى أن صناعة الخدمات الغذائية سجلت النمو الأكبر في قطاع التوظيف من خلال توفير 59 ألف فرصة عمل مقابل 51 ألفا في مجال الخدمات المهنية والتجارية و29 ألفا في مجال البناء والتشييد و24 ألفا في مجال الرعاية الصحية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما ارتفع متوسط الكسب بالساعة لجميع العاملين بمعدل ثلاث سنتات فيما ظل متوسط أسبوع العمل دون تغيير للشهر الخامس على التوالي عند 34،6 ساعة.

وتظهر البيانات الجديدة تحسنا مقارنة بشهر يناير الماضي الذي شهد إضافة الاقتصاد الأمريكي 239 ألف وظيفة فيما سجل معدل البطالة 5،7%.

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