مظاهرات حاشدة باليمن تأييدا لعبدربه منصور

شهدت اليوم عدد من المحافظات اليمنية مظاهرات حاشدة تأييدا للرئيس عبد ربه منصور هادي ورفضا للانقلاب الحوثي على السلطات الشرعية في البلاد ،حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات وشعارات تندد بممارسات جماعة الحوثي واستمرارها في الإعتداء على مؤسسات الأمن والجيش, وإطلاقها تهديدات غير مسؤولة ضد الرموز الوطنية والقوى السياسية الأخرى ، مطالبين بسرعة الإفراج عن الناشطين المعتقلين في سجون الحوثيين , وسرعة فك الحصار على قيادات الدولة ، كون ذلك يتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي ويدفع إلى تعطيل الحوار الذي تجريه الأطراف السياسية للخروج من الأزمة.

وعبر المشاركون في المظاهرات عن تأييدهم المطلق للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي وجهود استكمال العملية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية أساسية, مطالبين الرئيس هادي بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة شؤون اليمن من عدن كعاصمة مؤقتة ، وإصدار قرار جمهوري باعتبار جماعة الحوثي إرهابية متمردة وإجرامية.

وشدد المتظاهرون على ضرورة تلاحم القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد، واصطفافها مع الشرعية الدستورية.

كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع الراهنة باليمن،والضغط باتجاه استكمال المرحلة الانتقالية تحت قيادة السلطات الشرعية وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعهدوا بالاستمرار في تظاهراتهم حتى إسقاط الإنقلاب الحوثي وخروج المليشيات المسلحة من العاصمة وكافة المحافظات، واستعادة السلطات الشرعية ومؤسسات الدولة .