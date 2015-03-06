جمعية إعداد القادة بمصر للطيران تُغير خريطة المصايف تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادي

تسعى جمعية إعداد القادة بمصر للطيران لبحث سبل تنمية وتنشيط السياحة الداخلية وتغيير مفهوم وخريطة سياحة المصايف والاجازات.

وقال أيمن حسين رئيس مجلس إدارة جمعية اعداد القادة بمصر للطيران، إن الجمعية قررت توجيه أغلب رحلاتها الداخلية إلي مدينة طابا وذلك حرصًا منها علي توجيه ولفت انظار المصريين الي تلك المناطق الخلابة ويتخلل تلك الرحلات زيارات الي واحد من اهم واعرق المزارات الدينية بسيناء وهو ديرسانت كاترين.

وأضاف أن جمعية اعداد القادة بمصرللطيران بادرت بالتنسيق مع فندق توليب طابا علي التعاون المشترك محاولة منهم لتأكيد وترسيخ الدور الوطني والقومي الهام في تنشيط وجذب السياحة الداخلية الي سيناء ، وان يكونوا بداية النواه لوجود المصريين بتلك المناطق ذات البعد الجمالي والاثري والتاريخي وعلي سبيل المثال جزيرة فرعون او قلعة صلاح الدين كما يطلق عليها بوسط خليج العقبة وخليج الفيورد بطابا والوادي الابيض او كما يقال الوايت كانيون وواحة عين حودرة وجبل موسي وجبل سانت كاترين ودير سانت كاترين لما لهم من عظيم الاثر في تاريخ ووجدان المصريين وتأصيل دور سيناء العظيمة علي السعي قدما ان تكون تلك المناطق واجهة ومقصد سياحة المصايف القادمة وأن أول الأفواج مقررًا لها في فترة شم النسيم .