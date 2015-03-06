أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“دي ميستورا”: حل الأزمة في سورية بيد السوريين دون غيرهم

Google+ Print
“دي ميستورا”: حل الأزمة في سورية بيد السوريين دون غيرهم “دي ميستورا”: حل الأزمة في سورية بيد السوريين دون غيرهم

دي ميستورا

جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا التأكيد على وجوب حل الأزمة في سورية بيد السوريين دون غيرهم مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة “لا يتعدى تسهيل ظروف الحوار”.

وقال دي ميستورا في حديث لقناة روسيا اليوم نشر موقعها الإكتروني جزءا منه “يقتصر دور الوسيط الأممي في الحقيقة على تسهيل ظروف حوار السوريين مع بعضهم البعض لكن هذا لا يعني أن الدول المؤثرة أو المنخرطة إلى جانب المعارضة أو غير معنية بالمساعدة في بلوغ هذا الهدف”.

وأعرب دي ميستورا عن اعتقاده بأن لقاء موسكو التشاوري الذي انعقد أواخر فبراير الماضي كان مفيدا جدا، وعن تطلعه لانعقاد جولة ثانية من هذا اللقاء لأن ذلك يساعد على جمع السوريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا