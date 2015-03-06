“دي ميستورا”: حل الأزمة في سورية بيد السوريين دون غيرهم

جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا التأكيد على وجوب حل الأزمة في سورية بيد السوريين دون غيرهم مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة “لا يتعدى تسهيل ظروف الحوار”.

وقال دي ميستورا في حديث لقناة روسيا اليوم نشر موقعها الإكتروني جزءا منه “يقتصر دور الوسيط الأممي في الحقيقة على تسهيل ظروف حوار السوريين مع بعضهم البعض لكن هذا لا يعني أن الدول المؤثرة أو المنخرطة إلى جانب المعارضة أو الحكومة غير معنية بالمساعدة في بلوغ هذا الهدف”.

وأعرب دي ميستورا عن اعتقاده بأن لقاء موسكو التشاوري الذي انعقد أواخر فبراير الماضي كان مفيدا جدا، وعن تطلعه لانعقاد جولة ثانية من هذا اللقاء لأن ذلك يساعد على جمع السوريين.