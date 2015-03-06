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أشرف سالمان: مشروعات قناة السويس تمثل 35% من استثمارات مصر الجديدة

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أشرف سالمان: مشروعات قناة السويس تمثل 35% من استثمارات مصر الجديدة أشرف سالمان: مشروعات قناة السويس تمثل 35% من استثمارات مصر الجديدة
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن مشروع تنمية قناة السويس سيمثل 30 إلى 35 % من نسبة جذب الاستثمارات لمصر نظرا لما يضمه من مكونات أبرزها مناطق صناعية واسعة تصل إلى مساحة 72 كيلو أى أكبر من معظم المناطق الصناعية الموجودة حاليا كمنطقة السادات وبدر والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، و 6 موانئ مطروحة للاستثمار بالشركة بين القطاعين الام والعام والخاص، بالإضافة إلى مناطق سياحية ولوجيستية وصناعة ضخمة للبتروكيماويات.

وأضاف أشرف سالمان، فى تصريح صحفى، أنه من أجل تسهيل إقامة المشروعات على محور تنمية قناة السويس، تناقش لجنة الاصلاح التشريعى حاليا قانون خاص للمنطقة الصناعية لتسهيل تراخيص إنشاء تلك المشروعات، وسيتم عرض القانون الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادى.


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