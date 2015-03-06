ضبط 4 كيلو بانجو و125 "برشامة" وسلاح نارى فى حملة بإسنا

شنت مديرية أمن الأقصر حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 4 كيلو بانجو و125 قرصا مخدرا وسلاح نارى بحوزة 3 أشخاص فى مركز إسنا.

وكان اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر أمر بشن حملات لعودة الانضباط للشارع ومقاومة شتى أنواع الجريمة، وأسفرت الحملة الأخيرة عن ضبط محمود.م.أ عاطل، مقيم مركز السباعية أسوان، ومحجوب.س.م عامل، مقيم ذات الناحية، بحوزتهما 3 كيلو من نبات البانجو المخدر، وعبد الرحيم.ع 27 سنة،عاطل مقيم بندر إسنا بحوزته 20 باكت صغيرة الحجم داخلها بانجو وزنت حوالى كيلوجراما، و125 قرصا مخدرا وبندقية خرطوش .

وتحررت للمتهمين المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر .

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