الاتحاد الأوروبي ينتقد استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية

حذر الاتحاد الأوروبي هنا اليوم من مغبة استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية واصفا ذلك بأنه يضر باستقرار المنطقة وأمنها ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وقال متحدث رسمي باسم الاتحاد الاوروبي في تصريح صحفي إن تحرك إسرائيل يتعارض مع التزاماتها بموجب بروتوكول باريس واتفاق أوسلو معربا عن التزام التكتل الذي يضم 28 عضوا بمواصلة دعم السلطة الفلسطينية بصفتها فاعلا رئيسيا في عملية السلام وحجر الزاوية للدولة الفلسطينية في المستقبل.

وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن أن يعفي المجتمع الدولي إسرائيل من المطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية تجاه السكان الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واشار المتحدث إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي اقاموا اتصالات على مستوى رفيع مع نظرائهم الإسرائيليين لنقل هذه الرسائل.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم على أساس حل الدولتين ودعوة جميع الأطراف إلى تجنب أي قرار يقوض الثقة ويزيد التوترات على الأرض.