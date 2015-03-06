أخبار مصر للساعة6..الجيش والشرطة يواصلان تدمير أوكار الإرهابيين بسيناء

نشر اليوم السابع العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها مقتل 10 من أنصار بيت المقدس فى هجوم للجيش فى سيناء،حيث قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن القوات المسلحة بمعاونة الشرطة ستواصل الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية شديدة الخطورة وتمشيط عدد من مناطق سيناء، لضرب أوكار العناصر والجماعات المسلحة، مثل أنصار بيت المقدس، وغيرها من الجماعات التكفيرية .

وأكد العميد محيى الصيرف، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حدوث عطل بالكابل الكهربائى بخط الصعيد مما أدى إلى انقطاع المياه عن محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم، والغردقة وهو ما أدى إلى توقف محطات المياه بهذه المحافظات وانقطاع المياه عنها.

وأضاف العميد محيى الصيرف، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الكهرباء عادت حاليا لمحافظة أسيوط، وتمت إعادة تشغيل المحطات بهذه المحافظة ولكن ذلك سيتطلب إعادة ملء الخزانات والمواسير مرة أخرى، وهو ما يؤثر على ضعف المياه وانقطاعها فى معظم مناطق المحافظة.

ونظم متظاهرون بمنطقة القائد إبراهيم اليوم، الجمعة، تظاهرة، لدعم قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية ودعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، ورفض المتظاهرون دعاوى المصالحة مع الإخوان، ورددوا هتافات "بالطول بالعرض هنجيب حماس الأرض".

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة عصر اليوم بين أهالى المطرية وعناصر جماعة الإخوان بشارع التعاون بالمطرية، وشهد الشارع حالة من الكر والفر وحرب شوارع حيث استخدم الطرفان الحجارة والزجاجات الفارغة وطلقات الخرطوش.

فيما اقتحم عناصر الجماعة الإرهابية أحد المنازل الكائنة فى شارع التعاون وحطموا البوابة الرئيسية للمنزل واعتدوا على سكانه.

مقتل 10 تكفيريين من أنصار بيت المقدس فى هجوم للجيش بسيناء

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