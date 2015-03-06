بالصور.. كواليس حوار ليليان داوود مع نجيب ساويرس فى "الصورة الكاملة"

انتهت الإعلامية ليليان داوود من تصوير حوار مع المهندس نجيب ساويرس، لبرنامج "الصورة الكاملة" على قناة "ONTV"، والذى يذاع فى الساعة الـ10 مساء غد السبت، وحضر التصوير ألبرت شفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة القناة.

وتحدث المهندس نجيب ساويرس خلال الحوار عن الاقتصاد والسياسة والانتخابات وحرية الإعلام وتقييمه لاستعدادات الحكومة للمؤتمر الاقتصادى، والتوقعات العالية منه ودور رجال الأعمال فى إنجاحه، ورؤيته لمستقبل مصر الاقتصادى فى ظل الأزمة الحالية وحدود المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال.

كما تطرق رجل الأعمال الشهير عن رؤيته لأداء الأحزاب المصرية واستعدادات حزب المصريين الأحرار للانتخابات بعد حكم الدستورية، بالإضافة إلى مشاريعه الإعلامية الجديدة وكيف يرى الهجوم على الإعلاميين وأسباب غياب وجوه إعلامية بارزة بعد 30 يونيو.



>المهندس نجيب ساويرس مع ليليان داوود



>ألبرت شفيق مع ساويرس



> ساويرس مع ألبرت فى كواليس الصورة الكاملة



> حوار ثلاثى بين نجيب ساويرس وليليان داوود وألبرت شفيق



> نجيب ساويرس مع فريق العمل عقب انتهاء تسجيل الحلقة



> ألبرت شفيق ونجيب ساويرس وليليان داوود



> الإعلامية ليليان داوود



>حديث جانبى بين نجيب ساويرس وليليان داوود



>جانب من اللقاء

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