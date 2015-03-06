ارتفاع عدد قتلى مشاجرة الإسماعيلية إلى 2 والمصابين 13

ارتفع عدد القتلى فى المشاجرة التى اندلعت بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض بقرية تابعة لمدينة القنطرة غرب شمال الإسماعيلية عصر اليوم، إلى قتيلين اثنين وإصابة 13 آخرين.

وقال مصدر أمنى إن المشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عائلتى العلاقمة والسماعنة، نتيجة نزاع على قطعة أرض زراعية بمنشية السلام، إحدى عزب قرية أبو خليفة بالقنطرة الشرطة تدخلت لفضها.

وقال مصدر طبى إن المصابين وصلوا مستشفى الإسماعيلية العام بإصابات "ارتجاج فى المخ وجروح قطعية"، وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس فى حالة خطرة، مع إيداع الجثتين فى مشرحة المستشفى، وبعد إخطار اللواء مصطفى سلامة مدير أمن الاسماعيلية تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين فى مشاجرة بالإسماعيلية

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