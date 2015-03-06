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أسماء 25 مصابًا فى حادث تصام قطار بأتوبيس فى الشروق

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أسماء 25 مصابًا فى حادث تصام قطار بأتوبيس فى الشروق أسماء 25 مصابًا فى حادث تصام قطار بأتوبيس فى الشروق
حصل "اليوم السابع" على كشف يتضمن أسماء 25 حالة مصابة فى حادث تصادم مدينة الشروق والذين يتلقون العلاج بالمركز الطبى العالمى.

ووفقًا للتقارير الطبية للمركز الطبى العالمى جاءت الإصابات متضمنة جروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم وكدمات واشتباه ما بعد ارتجاج وكسر بقاع الجمجمة وكسور .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، بزيارة المصابين فى غرف الرعاية الطبية بالمركز الطبى العالمى بطريق - إسماعلية .

وأكد وزير الصحة لـ"اليوم السابع" أنه اطمأن على الحالات، ويتلقون الرعاية الطبية كاملة وسيتم السماح لهم بالخروج فور تماثلهم للشفاء من المركز.

وأضاف وزير الصحة أن الحالات المتوفاة موجودة حاليًا فى مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وتحت تصرف النيابة، مشيرًا إلى أن الحالات المتوفاة 3 أطفال وسائق الأتوبيس و2 من المشرفين وأحد أولياء الأمور.

وأوضح وزير الصحة أن الحادث كان عبارة عن رحلة مدرسية لأطفال مدرسة المدينة المنورة الخاصة بمحافظة الغربية وشملت الرحلة 3 أتوبيسات كبيرة.

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مصر 365

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