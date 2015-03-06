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استمع - عندما خطف صلاح هتاف بوجبا المُفضل

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استمع - عندما خطف صلاح هتاف بوجبا المُفضل استمع - عندما خطف صلاح هتاف بوجبا المُفضل

انفجر محمد صلاح جناح فيورنتينا منذ وصوله مدينة فلورنسا وارتدائه القميص البنفسجي، هذا ظهر من خلال عشاق الفيولا .. وآخرها أمام يوفنتوس.

صلاح سجل هدفين وقاد فريقه للفوز 2-1 لإيقاف انتصارات يوفنتوس منذ 47 مباراة في 2013.

ومع عودة بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس للمشاركة عقب غيابه للإصابة .. كان ظهوره أمام فيورنتينا، ولكن تألق صلاح جعل عودته بائسة.

بوجبا أحد عمالقة وسط الملعب في العالم، اعتاد على سماع جماهير يوفنتوس تغني الأغنية الشهيرة.

“Siamo Venuti Fin Quà Per Vedere Segnare Pogba!”

ومعناها "وصلنا إلى هنا لكي نرى بوجبا يسجل".

تلك الأغنية الشهيرة اعتادت الجماهير الإيطالية لمختلف الفرق أن تغنيها لنجومهم.

جمهور ميلان هتف بها لكاكا، ثم ستيفان الشعراوي .. واستمتع بها بوجبا -21 عاما- بعد كل هدف سجله من الـ22 الذين أحرزهم بقميص يوفنتوس.

ولكن في ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو، كان نفس الهتاف يُطلق، ولكن من جمهور فيورنتينا للدولي المصري محمد صلاح.

استمع له.

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فيديو اليوم السابع