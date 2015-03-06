أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استدعاء وكيل ميسي في قضية التستر على جرائم مخدرات

Google+ Print
استدعاء وكيل ميسي في قضية التستر على جرائم مخدرات استدعاء وكيل ميسي في قضية التستر على جرائم مخدرات

(إفي): قرر القضاء الإسباني استدعاء جييرمو مارين، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للاستماع إلى شهادته بخصوص قضية عائدات المباريات الخيرية التي يشارك بها الهداف التاريخي لفريق برشلونة.

وحدد القاضي، إدواردو لوبيز، يوم 16 من الشهر الجاري للاستماع لشهادة مارين، بحسب ما أكدته لـ(إفي) مصادر من محكمة القضاء العليا بمدريد، في إطار التحقيقات المستمرة منذ 2013.

وبدأ الحرس المدني الإسباني حملة ضد منظمة إجرامية كولومبية الأصل متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ويتعاون بها مواطنون إسبان يشتبه في قيامهم بغسيل أموال من خلال تنظيم مباريات ودية لكرة القدم وحفلات غنائية في إسبانيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وأفادت التحقيقات بوجود شركة كولومبية وراء تنظيم حفلات في إسبانيا ومباريات خيرية مثل التي تجمع فريقي "أصدقاء ميسي" و"نجوم العالم".

واستمع الحرس المدني إلى شهادات للاعبين وأشخاص آخرين لمعرفة معلومات حول نشاط الشركة، لكن تبين عدم صلة الشهود بالأنشطة الإجرامية، في انتظار سماع شهادة وكيل ميسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع