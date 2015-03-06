استدعاء وكيل ميسي في قضية التستر على جرائم مخدرات

(إفي): قرر القضاء الإسباني استدعاء جييرمو مارين، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للاستماع إلى شهادته بخصوص قضية عائدات المباريات الخيرية التي يشارك بها الهداف التاريخي لفريق برشلونة.

وحدد القاضي، إدواردو لوبيز، يوم 16 من الشهر الجاري للاستماع لشهادة مارين، بحسب ما أكدته لـ(إفي) مصادر من محكمة القضاء العليا بمدريد، في إطار التحقيقات المستمرة منذ 2013.

وبدأ الحرس المدني الإسباني حملة ضد منظمة إجرامية كولومبية الأصل متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ويتعاون بها مواطنون إسبان يشتبه في قيامهم بغسيل أموال من خلال تنظيم مباريات ودية لكرة القدم وحفلات غنائية في إسبانيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وأفادت التحقيقات بوجود شركة كولومبية وراء تنظيم حفلات في إسبانيا ومباريات خيرية مثل التي تجمع فريقي "أصدقاء ميسي" و"نجوم العالم".

واستمع الحرس المدني إلى شهادات للاعبين وأشخاص آخرين لمعرفة معلومات حول نشاط الشركة، لكن تبين عدم صلة الشهود بالأنشطة الإجرامية، في انتظار سماع شهادة وكيل ميسي.