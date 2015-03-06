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وزير النقل: نقطة العبور التي مر بها أتوبيس الرحلات المدرسية غير قانونية

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وزير النقل: نقطة العبور التي مر بها أتوبيس الرحلات المدرسية غير قانونية وزير النقل: نقطة العبور التي مر بها أتوبيس الرحلات المدرسية غير قانونية

وزير النقل، المهندس هانى ضاحى

قال المهندس هانى ضاحي وزير النقل، إن نقطة العبور التى مر بها اتوبيس الرحلات المدرسية الذى تعرض لحادث تصادم مع أحد القطارات بطريق الإسماعيلية (غير قانونية) مشيراً الي انالطريق غير ممهد ولا يحتوى على أى مزلقان ولكنه عبارة عن شريط قطار فقط بالقرب من الطريق السريع وليس “مزلقان” لعبور السيارات.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، إنه لن يقبل هذا الإهمال في أرواح الأطفال وسيتم معاقبة المتسبب فى الحادث، مؤكداً وجود اكثر من 4 الاف (مزلقان) غير شرعي على مستوي الجمهورية ويتم التنسيق مع المحافظين لغلقها موضحاً انه يتم عمل جولات يومية لتفقد أحوال القطارات والتأكد من سلامتها منعاً لحدوث تلك الحوادث فى المستقبل.

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