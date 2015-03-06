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الزمالك عن أزمة مباراة الكونفدرالية: نشعر كأننا في حرب الخليج

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الزمالك عن أزمة مباراة الكونفدرالية: نشعر كأننا في حرب الخليج الزمالك عن أزمة مباراة الكونفدرالية: نشعر كأننا في حرب الخليج

انتقد أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك تعامل وسائل الإعلام مع ناديه، ردًا على رفض الأمانة العامة للقوات المسلحة استضافة مباراة الفريق أمام رايون سبورت الرواندي في كأس الكونفدرالية بملعب الجيش في السويس.

وقال: "لم يصل نادي الزمالك أي إخطار رسمي بشأن هذا الرفض، لقد حصلنا على موافقة محافظ السويس، وأعتقد أن الأمانة العام لن تخذل الزمالك، لأنها أنقذت بلد بأكملها، فهل تتخلى عن فريق كرة؟".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن يكون الخبر غير صحيح، لأن تكلفة اللعب في الجونة 500 ألف جنيه، منها 120 ألف جنيه قيمة إيجار الإستاد بما يوازي اللعب في جنوب أفريقيا".

وواصل عضو إدارة الزمالك: "الإعلام يكتب كل نصف ساعة خبرا جديدا عن الزمالك وكأننا في حرب الخليج، مثل أنباء عديدة عن رحيل بعض أعضاء مجلس الإدارة، لا أفهم أين المشاكل ونحن نتصدر الدوري، ولدينا طفرة إنشائية وفائض ميزانية 8 مليون جنيه".

يُذكر أن الزمالك يشارك في كأس الكونفدرالية هذا الموسم باعتباره بطل كأس الموسم الماضي.

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