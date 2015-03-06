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أحمد مرتضى: الزمالك رفض ' بهدلة ' محمد إبراهيم في أوروبا

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أحمد مرتضى: الزمالك رفض ' بهدلة ' محمد إبراهيم في أوروبا أحمد مرتضى: الزمالك رفض ' بهدلة ' محمد إبراهيم في أوروبا

قال أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك أن ناديه أعاد محمد إبراهيم من تجربته الاحترافية مع ماريتيمو البرتغالي، حفظًا لكرامة اللاعب.

وأضاف أحمد مرتضى: "طموح نادي الزمالك ليس احتراف لاعبيه في أي فريق أوروبي، بل انتقالهم إلى أفضل أندية أوروبا".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "محمد ترك أوروبا لحبه في الزمالك، والنادي لن يقبل بهدلة كرامة اللاعب مقابل عقد مالي بسيط في أوروبا".

وواصل عضو إدارة الزمالك: "النادي على استعداد أن يدفع للاعب مقابل أكثر من راتبه في أوروبا، وأن يبقى في الزمالك بكرامته".

وأتم أحمد مرتضى: "أعتقد أن محمد إبراهيم أخطأ منذ البداية بالسفر إلى البرتغال، ولكنه عاد إلى بيته، ووعدني بأنه سيكون أفضل لاعب في الموسم المقبل".

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