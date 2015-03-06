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فيديو - سعد سمير لـFilGoal.com.. ' كنت أقلد حركة هنيدي، فسجلت هدفا عالميا في بتروجيت!

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فيديو - سعد سمير لـFilGoal.com.. ' كنت أقلد حركة هنيدي، فسجلت هدفا عالميا في بتروجيت! فيديو - سعد سمير لـFilGoal.com.. ' كنت أقلد حركة هنيدي، فسجلت هدفا عالميا في بتروجيت!

هو مدافع اشتهر بأنه لا يكف عن الضحك، لدرجة أنه استعان بحركة "محمد هنيدي في فيلم اسماعيلية رايح جاي" ليسجل أجمل أهدافه في الملاعب. سعد سمير يكشف ذلك لـFilGoal.com.

FilGoal.com ينشر حوارا كاملا وممتعا مع القائد الخامس للأهلي سعد سمير، اللاعب الذي يربط جيلين في القلعة الحمراء.

لكن هذا جزء قصير من الحوار الذي سيتم نشره خلال ساعات، وهذا الجزء عن هدف سعد سمير في بتروجيت.

يقول سعد: "أنا معتاد على فعل تلك الحركة في تدريبات الأهلي، لأني أحب تقليد محمد هنيدي في فيلم إسماعيلية رايح جاي وهو يلعب الكرة".

وأردف باسما "لهذا حين دخلت منطقة الجزاء ووصلتني الكرة، فكرت في الاستعانة بتلك الحركة، ونجحت".

ثم ضحك وقال: "لو نظرتم لوجوه لاعبي الأهلي بعد الهدف لفهمتم مباشرة، هم يعرفون أني أفعل تلك الحركة بدافع الضحك، لم يصدقوا أني استخدمها لتسجيل هدف بهذا الجمال".

وأتم "المدافع في بتروجيت ساعدني أيضا لأنه لم يتوقع أن أتصرف كمهاجم، لقد توقع كوني مدافعا سيجعلني أفكر في الخروج بالكرة إلى خارج الملعب وليس للعمق لأصوب".

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فيديو اليوم السابع

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