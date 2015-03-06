الأهلي يسحق المقاصة بخماسية وديا.. وجدو يشارك

تمكن الأهلي من التغلب على مصر المقاصة وديا بخماسية مقابل هدف وذلك ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة مشاركة محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي الذي لعب مباراته الأولى منذ إصابته بالرباط الصليبي أمام النجم الساحلي في مايو الماضي.

ويلتقي الاهلي 14 مارس الجاري مع الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الأهلي أهداف المباراة عن طريق وليد سليمان في الدقيقة السادسة ثم أضاف بيتر إيبيموبوي الهدف الثاني في الدقيقة 15 وأضاف كل من صلاح الدين سعيد وإسلام رشدي وشريف عبد الفضيل 3 أهداف أخرى للأهلي بالشوط الثاني.

فيما سجل هشام محمد هدف مصر المقاصة الوحيد من ضربة جزاء.