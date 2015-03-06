سعد سمير لـFilGoal.com.. كيف يأمن كمدافع من ' سحر ' محمد صلاح

هناك علاقة وثيقة بين الثنائي، فمحمد صلاح وسعد سمير لعبا معا في المقاولون، يلعبان معا في منتخب مصر، ولهذا يحفظان بعضهما البعض جيدا، ومدافع الأهلي سيستخدم ذلك في تحليله عن "كيف توقف نجم فيورنتينا المنفجر في الكالتشيو".

سعد سمير أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com، سننشره بعد ساعات، لكن هذا جزء قصير منه، عن محمد صلاح.

يقول سمير لـFilGoal.com: "أنا أعشق الكالتشيو، أشجع ميلان.. لكن الآن أشجع أيضا فيورنتينا من أجل صلاح".

وتابع "صلاح لاعب سلاحه السرعة، يعتمد على نقطة رئيسية، وهو أن يركض والكرة تصل أمامه، هو يركض على الكرة أكثر من أي شيء أخر".

وأردف "كيف توقفه؟ لا يمكن أبدا أن تلعب معه بطريقة الرقابة اللصيقة رجل لرجل، لأنه أسرع من أي خصم، لديه سحرا كذلك في المراوغات".

وأكمل "صلاح يحتاج لخطة متكاملة لإيقافه تتكون من لاعبين إلى 3.. رقيب، وغطاء أو 2".

وأفاد "اللاعبون مثل صلاح وليونيل ميسي وهؤلاء المهرة من أصحاب السرعة يجب أن يجعله المدافع لا يقف ووجهه للمرمى أبدا، لأنه من أضيق مساحة سيركض بك وينتهي الأمر".

وأكد "صلاح يملك كل شيء ليكون عالميا، خاصة وهو يعمل على رفع مستوى تركيزه أمام المرمى.. لأنه دوما منذ كان في المقاولون يركز على الوصول للمرمى لكن تركيزه ينخفض أثناء إنهاء الهجمة، هو يتطور بشكل رائع في هذا الشق، وتطوره سيجعله واحدا من أهم نجوم الكرة في العالم".