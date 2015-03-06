أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سعد سمير لـFilGoal.com.. كيف يأمن كمدافع من ' سحر ' محمد صلاح

Google+ Print
سعد سمير لـFilGoal.com.. كيف يأمن كمدافع من ' سحر ' محمد صلاح سعد سمير لـFilGoal.com.. كيف يأمن كمدافع من ' سحر ' محمد صلاح

هناك علاقة وثيقة بين الثنائي، فمحمد صلاح وسعد سمير لعبا معا في المقاولون، يلعبان معا في منتخب ، ولهذا يحفظان بعضهما البعض جيدا، ومدافع الأهلي سيستخدم ذلك في تحليله عن "كيف توقف نجم فيورنتينا المنفجر في الكالتشيو".

سعد سمير أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com، سننشره بعد ساعات، لكن هذا جزء قصير منه، عن محمد صلاح.

يقول سمير لـFilGoal.com: "أنا أعشق الكالتشيو، أشجع ميلان.. لكن الآن أشجع أيضا فيورنتينا من أجل صلاح".

وتابع "صلاح لاعب سلاحه السرعة، يعتمد على نقطة رئيسية، وهو أن يركض والكرة تصل أمامه، هو يركض على الكرة أكثر من أي شيء أخر".

وأردف "كيف توقفه؟ لا يمكن أبدا أن تلعب معه بطريقة الرقابة اللصيقة رجل لرجل، لأنه أسرع من أي خصم، لديه سحرا كذلك في المراوغات".

وأكمل "صلاح يحتاج لخطة متكاملة لإيقافه تتكون من لاعبين إلى 3.. رقيب، وغطاء أو 2".

وأفاد "اللاعبون مثل صلاح وليونيل ميسي وهؤلاء المهرة من أصحاب السرعة يجب أن يجعله المدافع لا يقف ووجهه للمرمى أبدا، لأنه من أضيق مساحة سيركض بك وينتهي الأمر".

وأكد "صلاح يملك كل شيء ليكون عالميا، خاصة وهو يعمل على رفع مستوى تركيزه أمام المرمى.. لأنه دوما منذ كان في المقاولون يركز على الوصول للمرمى لكن تركيزه ينخفض أثناء إنهاء الهجمة، هو يتطور بشكل رائع في هذا الشق، وتطوره سيجعله واحدا من أهم نجوم الكرة في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة