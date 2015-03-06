الحضري: سأعتزل عندما ينضم إبني لأحد الأندية المصرية

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقتِ الحالي حيث أنه مازال قادرا على العطاء.

وقال الحضري:"أنا مرتبط بعقد رسمي مع الإسماعيلي حتى نهايه موسم 2015/2016، سأعتزل عندما ينضم إبني ياسين إلى أحد الأندية المصرية خلال السنوات المقبلة حتى يستكمل مسيرتي في عالم كرة القدم المصرية".

وأتم الحضري "بالنسبة لتدريب حراس المنتخب أنا علمت بهذا الأمر فقط من وسائل الإعلام ولم يخاطبني أحد".

وكان حسن فريد نائب رئيس اتحاد كرة القدم قد رشح الحضري لتولى تدريب حراس مرمى المنتخب مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني .