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الزمالك يتواصل مع محافظ السويس من أجل أزمة الكونفيدرالية

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الزمالك يتواصل مع محافظ السويس من أجل أزمة الكونفيدرالية الزمالك يتواصل مع محافظ السويس من أجل أزمة الكونفيدرالية

تواصلت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي مع اللوء العربي السروري محافظ السويس من أجل حل أزمة استضافة ملعب السويس للقاء الزمالك في الكونفيدرالية.

الزمالك يستضيف رايون سبورتس في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية، وأعلن الفريق الأبيض عن رغبته في إقامة المباراة بالسويس بدلا من الجونة.

ولكن رفضت القوات المسلحة استضافة المباراة، مبررة ذلك بعدم جاهزية الملعب لاحتضان اللقاء.

ووعد العربي السروري محافظ السويس نادي الزمالك بالتواصل مع القوات المسلحة من أجل إقناعهم باستضافة المباراة.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك رايون سبورتس في 13 من مارس الجاري وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على تحديد الملعب قبل موعد المباراة بـ10 أيام.

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