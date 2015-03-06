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FilGoal.com يكشف تفاصيل عقد كوبر مع منتخب مصر

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FilGoal.com يكشف تفاصيل عقد كوبر مع منتخب مصر FilGoal.com يكشف تفاصيل عقد كوبر مع منتخب مصر

أتم اتحاد الكرة المصري اتفاقه مع هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني ليتولى قيادة منتخب مصر خلفا لشوقي غريب.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل تعاقد المدرب الذي سيصل إلى يوم الأحد المقبل بنسبة 90 %.

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وقال كريم خيرت وكيل أعمال كوبر لـFilGoal.com يوم الجمعة: "تعاقد كوبر مع مصر سيكون لمدة ثلاث سنوات حتى كأس العالم 2018".

وأضاف "سيتم إلغاء التعاقد في حالة الفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2017".

وعلم FilGoal.com أن كوبر سيتقاضى راتبا شهريا بقيمة 65 ألف دولار بجانب استقدام ثنائي مساعدين ومُترجم خاص.

وغالبا سيقيم مدرب إنتر وفالنسيا السابق في أحد فنادق القاهرة بدلا من شقة خاصة، هذا بجانب تأمين صحي شامل.

وأتم وكيله "ننتظر استلام تذاكر الطيران ليصل كوبر يوم الأحد".

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