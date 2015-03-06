أخصائى سمنة:حبة واحدة من البن الأخضر يوميًا تخفض الوزن وضغط الدم والسكر

القهوة تعد من أكثر المشروبات انتشارًا على مستوى العالم، ملايين من البشر لا يبدأون يومهم قبل تناول كوب من مشروبهم الأسمر، وباختلاف طرق إعداده فالقهوة رمز للنشاط وزيادة التركيز.

ومؤخرًا بدأ الاعتماد على نبات البن، فى تكوين العديد من العلاجات التى تساعد على سد الشهية وخسارة الوزن، ولكن أغلب تلك العقاقير أظهرت عددًا من الآثار السلبية على مستخدميها.

والبديل الآمن كما يوضح دكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، هو حبوب القهوة الخضراء، وذلك تبعًا لما أكدته العديد من الأبحاث التى أجريت مؤخرًا.

القهوة الخضراء تخفض الوزن

>والمقصود بالقهوة الخضراء، هى حبوب البن قبل أن تحمص، والتى تحتوى على جميع مكونات القهوة الخام، ونسبة عالية من الكافيين، والتى تساعد على تقليل الشهية لتناول الطعام، وبالتالى خسارة الوزن، كما يعد الكافيين مدرًا فعالاً للبول، ويقلل من الآم العضلات، كما يساعد على تحفيز عملية حرق الدهون بالجسم، كما يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ونسبة السكر العالية.

حبه قهوة تفقدك وزنك الزائد

>وعن الجرعة المحددة لتناول القهوة، فيؤكد خالد، أنه تبعًا للأبحاث التى أجريت فى هذا الشأن، فإن الجرعة التى أوصى بتناولها هى حبة واحدة من حبوب القهوة الخضراء يوميًا قبل الإفطار.

ملخص الموضوع

حبوب البن الخضراء تعد من أفضل الطرق العلاجية لخفض الوزن الزائد وضغط الدم والسكر، تبعًا لما أكدته الأبحاث التى أجريت عن فائدة حبوب البن الخضراء قبل تحميصها.

أخصائى سمنة ونحافة: القهوة تقلل التوتر وتساعد على إدرار البول