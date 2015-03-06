بالصور.. كواليس حوار ليليان داوود مع نجيب ساويرس في «الصورة الكاملة» غدًا

رصدت عدسة وكالة أونا للأنباء، كواليس تصوير حوار الإعلامية ليليان داوود مع المهندس نجيب ساويرس في برنامج «الصورة الكاملة»، الذي يذاع عبر قناة «ONTV» في العاشرة من مساء الغد، حيث حضر التصوير، ألبرت شفيق، رئيس مجلس إدارة قنوات «ONTV».

يتحدث المهندس نجيب ساويرس خلال الحوار عن الاقتصاد والسياسة والانتخابات وحرية الإعلام وتقييمه لاستعدادات الحكومة للمؤتمر الإقتصادي والتوقعات العالية منه ودور رجال الأعمال في إنجاحه ، رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية وحدود المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال.

ويتحدث ساويرس عن كيف يرى البرلمان القادم ورؤيته لأداء الأحزاب المصرية واستعدادات حزب المصريين الأحرار لانتخابات بعد حكم الدستورية ، بالإضافة إلى مشاريعه الإعلامية الجديدة وكيف يرى الهجوم على الإعلاميين وأسبابا غياب وجوه إعلامية بارزة بعد 30 يونيو.