أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عبد المجيد الذنيبات مراقبًا عامًا لجماعة الإخوان فى الأردن

Google+ Print
عبد المجيد الذنيبات مراقبًا عامًا لجماعة الإخوان فى الأردن عبد المجيد الذنيبات مراقبًا عامًا لجماعة الإخوان فى الأردن
أعلنت جمعية الإخوان بالأردن، عن تعيين عبد المجيد الذنيبات مراقبًا عامًا لها، وتشكيل مكتب تنفيذى جديد للجماعة، وذلك حسبما أفادت "CNN" فى خبر عاجل اليوم الجمعة.

والذنيبات هو المؤسس للجمعية الجديدة للإخوان التى حصلت رسميًا قبل أيام على ترخيص وسجلت ضمن سجلات الجمعيات فى وزارة التنمية الاجتماعية.

وفاقمت خطوة الذنيبات الأزمة داخل الإخوان، حيث دعا فريق حكماء "الجماعة" أمس، أركان الدولة إلى إعادة النظر فى آلية التعاطى الرسمية مع "خلافات الإخوان"، التى طالبت بتقديم "تنازلات" داخلية للخروج من الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل