عبد المجيد الذنيبات مراقبًا عامًا لجماعة الإخوان فى الأردن

أعلنت جمعية الإخوان بالأردن، عن تعيين عبد المجيد الذنيبات مراقبًا عامًا لها، وتشكيل مكتب تنفيذى جديد للجماعة، وذلك حسبما أفادت شبكة "CNN" فى خبر عاجل اليوم الجمعة.

والذنيبات هو المؤسس للجمعية الجديدة للإخوان التى حصلت رسميًا قبل أيام على ترخيص وسجلت ضمن سجلات الجمعيات فى وزارة التنمية الاجتماعية.

وفاقمت خطوة الذنيبات الأزمة داخل الإخوان، حيث دعا فريق حكماء "الجماعة" أمس، أركان الدولة إلى إعادة النظر فى آلية التعاطى الرسمية مع "خلافات الإخوان"، التى طالبت بتقديم "تنازلات" داخلية للخروج من الأزمة.