الصحة: 9 بينهم 4 أطفال بالعناية المركزة جراء إصابتهم فى حادث "قطار الشروق"

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه 9 بينهم 4 أطفال دخلوا العناية المركزة بعد إصابتهم نتيجة صدم قطار لأتوبيس رحلات مدرسية يقلهم، وكان قادما من محافظة الغربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات، إلى أن باقى المصابين فى الحادث تم حجزهم تحت الرعاية الطبية، ومعظمهم مصابون بكدمات.
وكان 7 طلاب لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس رحلات مدرسية، عند مدخل بوابة مدينة الشروق، ونقلتهم سيارات إسعاف من مدينتى بلبيس والعاشر من رمضان للمستشفيات القريبة.