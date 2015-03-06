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الصحة: 9 بينهم 4 أطفال بالعناية المركزة جراء إصابتهم فى حادث "قطار الشروق"

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الصحة: 9 بينهم 4 أطفال بالعناية المركزة جراء إصابتهم فى حادث "قطار الشروق" الصحة: 9 بينهم 4 أطفال بالعناية المركزة جراء إصابتهم فى حادث "قطار الشروق"
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه 9 بينهم 4 أطفال دخلوا العناية المركزة بعد إصابتهم نتيجة صدم قطار لأتوبيس رحلات مدرسية يقلهم، وكان قادما من محافظة الغربية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، فى تصريحات، إلى أن باقى المصابين فى الحادث تم حجزهم تحت الرعاية الطبية، ومعظمهم مصابون بكدمات.

وكان 7 طلاب لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون نتيجة اصطدام قطار بأتوبيس رحلات مدرسية، عند مدخل بوابة مدينة الشروق، ونقلتهم سيارات إسعاف من مدينتى بلبيس والعاشر من رمضان للمستشفيات القريبة.

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