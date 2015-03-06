بيع دانيلو للريال يكمل ' نصف مليار ' يورو في خزينة بورتو

يواصل نادي بورتو البرتغالي سياسته الناجحة في جذب المواهب اللاتينية الصاعدة، خاصة البرازيلية، وبيعها الى أكبر أندية القارة العجوز بمبالغ باهظة، حيث يجهز الظهير دانيلو ليكون أحدث صفقاته المليونية.

وتشير كافة التقارير الصحفية الى أن ريال مدريد الإسباني هو الأقرب للحصول على توقيع المدافع البرازيلي الدولي خلال الصيف المقبل بمبلغ يتراوح بين 20 و40 مليون يورو.

وذكرت صحيفة (ماركا) أن الريال اتفق بالفعل مع بورتو حول تفاصيل الصفقة، وأن رغبة اللاعب حسمت الأمور، رغم محاولات الغريم برشلونة للاتفاق معه بوساطة من نجمه نيمار.

ومع بيع دانيلو الوشيك، سيكمل نادي "التنانين" بذلك 500 مليون يورو نظير بيع 16 لاعبا منذ عام 2004.

وبدأت تلك السياسة الناجحة مع الرئيس بينتو دا كوستا عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا 2004 مع المدرب الاستثنائي جوزيه مورينيو، حيث باع الفريق ثلاثة من أبطاله: ريكاردو كارفاليو وباولو فيريرا الى تشيلسي الإنجليزي بـ30 و20 مليون يورو على التوالي، بجانب ديكو الى برشلونة نظير 21 مليون.

وفي 2007 باع بورتو البرازيلي أندرسون الى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 31 مليون، وبيبي الى ريال مدريد بـ30 مليون، وفي العام التالي منح ريكاردو كواريزما الى إنتر ميلان الإيطالي لقاء 24 مليون، وجوزيه بوسينجوا الى تشيلسي بـ20 مليون.

وفي 2009 انتقل الأرجنتيني ليساندرو لوبيز الى ليون الفرنسي مقابل 24 مليون يورو، وتبعه مواطنه لوتشو جونزاليز الى مارسيليا نظير 19 مليون، ومع حلول عام 2010 انضم برونو ألفيش الى زينيت الروسي بـ22 مليون يورو.

وحصد بورتو أضخم عائدات بيع في تاريخه عام 2011 ، حين باع نجميه البرازيلي هالك الى زينيت مقابل 60 مليون يورو، والكولومبي راداميل فالكاو الى أتلتيكو مدريد الإسباني نظير 40 مليون يورو.

واستكمل العملاق البرتغالي مبيعاته القياسية في 2013 حين باع الكولومبي جيمس رودريجز والبرتغالي جواو موتينيو مقابل 45 و25 مليون يورو على الترتيب، كما انتقل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي الى فالنسيا الإسباني بـ12 مليون.

وفي نفس العام باع بورتو 56% من حقوق المدافع الفرنسي إلياكويم مانجالا، و80% من حقوق البرازيلي فرناندو الى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 30 و12 مليون يورو على التوالي.

وجمع بورتو بذلك 465 مليون يورو حصيلة بيع 16 لاعبا منذ 2004 ، وبمقابل بيع دانيلو سيكمل نصف مليار يورو، مع إمكانية زيادة الغلة ببيع متوقع لنجميه الكولومبي جاكسون مارتينيز والجزائري ياسين براهيمي.