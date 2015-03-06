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جوارديولا غير راض عن هجوم بايرن

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جوارديولا غير راض عن هجوم بايرن جوارديولا غير راض عن هجوم بايرن

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الفريق عليه أن يتحسن من الناحية الهجومية، وذلك على الرغم من تسجيله 18 هدفا في أخر ثلاث مباريات في الدوري.

جوارديولا والذي يخوض موسمه الثاني مع بايرن، أبدى عدم رضاه عن الأداء الهجومي لفريقه وأشار إلى حاجة الفريق إلى التحسن أمام مرمى المنافسين.

تحدث صاحب الـ44 عاما للصحفيين قائلا:"علينا أن نتحسن هجوميا..في الدفاع نحن جيدين للغاية، المنافسين يصنعون فرصا قليلة على مرمانا".

وأضاف"نعم، سجلنا العديد من الأهداف مؤخرا، وهذا يعود لقدرات لاعبينا الرائعة، ولكن أدائنا الهجومي ككل يحتاج إلى التطوير".

يذكر أن بايرن سجل حتى الآن 63 هدفا في 23 مباراة في الدوري، أي معدل تهديفي قدره 2.8 هدفا للمباراة للواحدة..فقط يسبقه نادي ريال مدريد على مستوى الخمس دوريات الكبرى في أوروبا، والذي يبلغ بمعدله التهديفي ثلاثة أهداف للمباراة الواحدة.

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