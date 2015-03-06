السيطرة على حريق شب فى أشجار مجاورة لنقطة إسعاف الحى الغربى بشبين الكوم

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق نشب فى عدد من الأشجار الملاصقة لنقطة إسعاف الحى الغربى على طريق شبين الكوم – الماى، دون حدوث أية إصابات.

وكان اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية والإطفاء، بنشوب حريق هائل فى الأشجار الملاصقة لنقطة إسعاف الحى الغربى بشبين الكوم، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لنقطة الإسعاف المجاورة دون حدوث أية إصابات، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وقررت تكليف المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحريق.