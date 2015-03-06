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الرئيس يتلقى تقريرا من وزيرى الخارجية والرى حول نتائج اجتماعات "سد النهضة"

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الرئيس يتلقى تقريرا من وزيرى الخارجية والرى حول نتائج اجتماعات "سد النهضة" الرئيس يتلقى تقريرا من وزيرى الخارجية والرى حول نتائج اجتماعات "سد النهضة"
صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد تلقى تقريرا من كل من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، حول نتائج اجتماعاتهما الأخيرة فى الخرطوم مع وزراء الخارجية والرى بكل من السودان وإثيوبيا، والتى تمحورت حول دعم التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل الشرقى وتعزيز إجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة.

وأشار السفير علاء يوسف، فى بيان للرئاسة منذ قليل، إلى أن كلا من وزيرى الخارجية والموارد المائية والرى عرضا على الرئيس نتائج جولة المفاوضات الثلاثية بين وإثيوبيا والسودان، التى عُقدت فى الخرطوم من 3 - 5 مارس الجارى، والتى تأتى استكمالاً للجولة الأولى التى استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى شهر فبراير الماضى، والتى استهدفت التوصل إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة للتعاون المائى بين الدول الثلاث، والضمانات التى تحافظ على مصالح الدول الثلاث، وكيفية تحقيق المكاسب المشتركة والحفاظ على المصالح المائية لدول المصب فيما يتعلق بمشروع سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين أكّدا للرئيس تمكن الدول الثلاث فى التوصل إلى توافق حول مجموعة المبادئ المشار إليها ورفعها إلى القيادات السياسية فى الدول الثلاث للنظر فيها وإقرارها، تمهيدا للتوقيع عليها من جانب القيادات السياسية خلال الفترة القادمة.

كما أكد وزير الخارجية فى تقريره إلى الرئيس، أن ما تم تحقيقه يُعد خطوة مهمة على مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، كشفت الروح الإيجابية التى سادت جولة المفاوضات الأخيرة عن توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين على استكمالها والبناء عليها.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون المائى بين دول حوض النيل الشرقى، أشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن المبادئ التى تم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان تُعد سابقة إيجابية تُسهم فى تعزيز التعاون وآليات التنسيق بشأن استخدامات مياه النيل بين الدول الثلاث، وإن المرحلة القادمة سوف تبرهن على القدرة على ترجمة تلك المبادئ إلى آليات وأطر عملية تضمن تحقيق المكاسب المشتركة للجميع، مُشيرا إلى أهمية استكمال أعمال المسار الفنى الثلاثى القائم، والانتهاء من الدراسات المشتركة الخاصة بسد النهضة فى أسرع وقت لترجمة كل تلك التفاهمات إلى واقع عملى على الأرض.


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