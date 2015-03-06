بالفيديو والصور..إنطلاق «بايكر زون» للعام الثاني بمصر

كتب-أحمد سامح:

إنطلقت أمس فاعليات الدور الثانية لـ” بايكر زون ” المتخصص في في مجال الدرجات الهوائية و البخارية ، وتستمر فاعاليات الدورة إلي غدا السبت ، ويشارك عدد كبير من الشركات العالمية في مجال صناعة الدراجات.

و إلتقت عدسة وكالة أنباء أونا ، بمحمود مازن إحد منظمي ” بايكرزون” ، الذي أشار أن الهدف من الأيفنت نشر ودعم فكرة رياضة الدرجات البخارية في مصر.

و أضاف مازن إن بايكر زون يضم عدد من أشهر الفرق في الدرجات البخارية في مصر ، و معرض هذا العام يضم أيضا أحدث أنواع الدرجات البخارية.

و أكدت فاطمة مازن إحدي المنظمات ، أن الأقبال هذا العام كثيف من قبل الهواة أو أصحاب الدرجات البخارية أو الفرق الريتضية.