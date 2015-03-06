أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو والصور..إنطلاق «بايكر زون» للعام الثاني بمصر

Google+ Print
بالفيديو والصور..إنطلاق «بايكر زون» للعام الثاني بمصر بالفيديو والصور..إنطلاق «بايكر زون» للعام الثاني بمصر

إنطلاق “بايكر زون” للعام الثاني بمصر

كتب-أحمد سامح:

إنطلقت أمس فاعليات الدور الثانية لـ” بايكر زون ” المتخصص في في مجال الدرجات الهوائية و البخارية ، وتستمر فاعاليات الدورة إلي غدا السبت ، ويشارك عدد كبير من الشركات العالمية في مجال صناعة الدراجات.

و إلتقت عدسة وكالة أنباء أونا ، بمحمود مازن إحد منظمي ” بايكرزون” ، الذي أشار أن الهدف من الأيفنت نشر ودعم فكرة الدرجات البخارية في .

و أضاف مازن إن بايكر زون يضم عدد من أشهر الفرق في الدرجات البخارية في مصر ، و معرض هذا العام يضم أيضا أحدث أنواع الدرجات البخارية.

و أكدت فاطمة مازن إحدي المنظمات ، أن الأقبال هذا العام كثيف من قبل الهواة أو أصحاب الدرجات البخارية أو الفرق الريتضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة