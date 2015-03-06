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وزير النقل يشكل لجنة لمعاينة موقع حادث تصادم قطار وأوتوبيس بمدينة الشروق

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وزير النقل يشكل لجنة لمعاينة موقع حادث تصادم قطار وأوتوبيس بمدينة الشروق وزير النقل يشكل لجنة لمعاينة موقع حادث تصادم قطار وأوتوبيس بمدينة الشروق

وزير النقل

قرر المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات اليوم الجمعة تشكيل لجنة متخصصة من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد من الادارات الفنية والهندسية والقانونية لمعاينة موقع حادث التصادم بين قطار وأوتوبيس تابع لأحدى المدارس بمدينة الشروق.

وقالت بيان للهيئة القومية لسكك حديد مصر إن الوزير كلف اللجنة بالوقوف على اسباب الحادث ومسبباته وتحديد اختصاصات الهيئة فى هذ الشأن .

ووجه المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد اللجنة على أن تنتهى من اعمالها خلال 12 ساعة.

وكان حادث تصادم قد وقع صباح اليوم بين قطار واوتوبيس تابه لأحد المدارس بمدينة الشروق عقب قيام الأوتوبيس بعبور القضبان من مزلقان غير قانوني مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن مصرع 7 وإصابة 25 آخرين.

أ ش أ

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