سكرتير عام منظمة "الكوميسا" يشارك فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

يشارك سنديسو نجوينيا، سكرتير عام منظمة "الكوميسا" فى أعمال المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد المصرى، المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى.

صرح بذلك اليوم، السفير رجائى نصر، سفير مصر فى زامبيا، ومندوبها الدائم لدى منظمة الكوميسا، قائلًا فى تصريحاتٍ له، إن مشاركة سكرتير عام الكوميسا تأتى فى إطار الدور المصرى الفاعل فى هذا التجمع الإقليمى الهام، وأن ذلك يأتى قبيل انعقاد قمة دول "الكوميسا" يومى 30 و31 مارس الجارى، فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، والمتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من زعماء تلك الدول.