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الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات على 400 أسرة لبنانية وسورية نازحة

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الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات على 400 أسرة لبنانية وسورية نازحة الهلال الأحمر الإماراتى يوزع مساعدات على 400 أسرة لبنانية وسورية نازحة
وزع الهلال الأحمر الإماراتى حصصا غذائية وتموينية ، ومساعدات إنسانية على أكثر من 400 عائلة لبنانية ، وسورية نازحة فى أربع قرى حدودية بجنوب لبنان .

وتمت عملية التوزيع تحت إشراف من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى بيروت ، حيث تم تسليم المساعدات ، فى حضور رؤساء بلديات وفاعليات القرى التى تم توزيع المساعدات بها وهى قرى "الضهيرة" ، "البستان" ، "الزلوطية" و" مروحين" .
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