نقابة الصحفيين اليمنيين تدين سرقة الحوثيين مؤسسة الشموع

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين أعمال السرقة والنهب، التى تقوم بها جماعة الحوثى فى مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم، محمله هذه الجماعة مسئولية ما ترتكبه من جرائم.

أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، فى بيان لها، أنها تلقت بلاغا من مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، تفيد فيه بدء مسلحى جماعة الحوثى بنهب جميع محتويات المركز الإخبارى التابع لمؤسسة الشموع، وصحيفة أخبار اليوم، من أجهزة ومعدات وطاولات وطابعات وكراسى وكل محتويات المركز، وتحميلها على شاحنات متوقفة أمام مقر المؤسسة المحتل منذ 18 يوما على التوالى،.

وأضافت النقابة، أنه تم اختطاف اثنين من صحفيى صحيفة أخبار اليوم، وهم الصحفى فؤاد الزبيرى ومسئول المونتاج عبدالواحد النجار، أثناء محاولتهما تصوير عمليات النهب التى تتعرض لها مطابع المؤسسة وصحيفة أخبار اليوم بصنعاء.

وأدانت النقابة الأعمال اللصوصية التى تقوم بها جماعة الحوثى فى مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم، محملة هذه الجماعة كامل المسئولية، كما تطالب بسرعة إطلاق سراح الزميلين الزبيرى والنجار وتحمل جماعة الحوثى مسئولية اى اذى قد يتعرضا له.

ودعت النقابة، السلطات الأمنية القائمة بالتدخل لإيقاف هذا العمل اللصوصى وحماية حقوق المواطنين، كما دعت الوسط الصحفى لمواجهة هذه الغطرسة بكل الوسائل السلمية المتاحة.