الرئيس التونسى يلتقى مادلين أولبرايت بقصر قرطاج

استقبل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بقصر قرطاج اليوم "الجمعة" وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت التى تزور تونس حاليا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنويعها وتطويرها.

وأكد قائد السبسى خلال اللقاء - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية - أن تونس التى تعول فى المقام الأول على قدراتها الذاتية، تسعى أيضا إلى توطيد الشراكة مع الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية تنويع المشاريع الثنائية ذات المردودية العالية والقيمة المضافة .

كما نوه بمضمون خطاب الدعم الذى توجه به الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الخميس للشعب التونسى، خلال افتتاح أعمال "منتدى الاستثمار وريادة الأعمال" وبالرسائل الإيجابية التى تضمنها.

من جهتها أعربت أولبرايت فى تصريح عقب اللقاء، عن ارتياحها للإدارة التى تحدو الرئيس قائد السبسى من أجل أن يقترن نجاح المسار الانتقالى السياسيى والمؤسساتى فى تونس بنجاحها الاقتصادى والتنموى .

>يذكر أن أولبرايت التى شاركت أمس فى أعمال مؤتمر الاستثمار وريادة الأعمال بتونس، هى الرئيسة الحالية لمجلس إدارة المعهد الديمقراطى الأمريكى ورئيسة مركز شراكة جديدة للفرص الاقتصادية .

يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار وريادة الأعمال قد عقد بمبادرة من وزارة الخارجية الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية فى تونس وشركاء من أجل بداية جديدة - شمال إفريقيا للفرص الاقتصادية.

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