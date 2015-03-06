عناصر تنظيم "داعش" تهدم جامعين وسط الموصل أحدهما يعود للعصر العثمانى

ذكرشهود عيان اليوم الجمعة أن عناصر تنطيم "داعش" قامت بهدم جامعين أحدهما يعود للعصر العثمانى وسط مدينة الموصل-400 كلم شمال بغداد-.

وقال الشهود إن" تنظيم داعش أقدم اليوم الجمعة على هدم جامع حمو القدو الذى تم إنشاءه فى القرن التاسع عشر ويقع فى منطقة الميدان وسط الموصل بعد إخلائه من محتوياته ".

كما قام التنظيم بتفجير جامع الصابونجى فى شارع نينوى صباح اليوم تحت ذريعة وجود مقابر فيه بعد أن أخلى التنظيم الجامع من الرفاة فى القبور".

ودأب التنظيم على تفجير وهدم الجوامع التاريخية والقديمة بالموصل من حين الى آخر تحت ذرائع وهمية.