أهم الأعراض المصاحبة لتقويم الأسنان وطرق علاجها

تقويم الأسنان وسيلة تستخدم لعلاج العيوب الظاهرة بها؛ كالفجوات والنتوءات، وأغلب المعلومات الشائعة عن تقويم الأسنان أن تركيبها يجب أن يتم فى سن معينة، فى حين يجهل البعض الأعراض الشائعة التالية لتلك العملية، ويوضحها الدكتور إيهاب حسنين أستاذ علاج الجذور بكلية طب أسنان جامعة عين شمس.

ويقول: من أكثر الأعراض شيوعًا التى يشكو منها البعض بعد تركيب تقويم الأسنان، هو انتفاخ وورم اللثة فى بعض المناطق، ويحدث ذلك نتيجة لتعرض اللثة لنوع من الالتهابات البسيطة، نظرًا لصعوبة عملية تنظيفها فى الفترة الأولى التى تلى تركيب التقويم.

ويتابع أستاذ علاج الجذور، علاج تلك الحالة يعتمد فى المقام الأول على تنظيف الأسنان بصورة يومية وصحيحة، فبعد تركيب التقويم تصبح اللثة أكثر حساسية لكل ما تتعرض له، كتناول المشروبات والطعام وبالتالى فهى تتطلب جهدًا واهتمامًا مضاعفًا فى عملية العناية بها وتنظيفها جيدًا، وهو الأمر الذى يواجه البعض صعوبة فى إنجازه، نظرًا لعدم تأقلمهم بشكل كامل مع التقويم، خاصة فى مراحله الأولى ما يؤدى إلى تلك الحالة، التى تختفى تدريجيًا مع مرور الوقت.

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