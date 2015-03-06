سامية الطرابلسي: هذه هي أسباب تأجيل برنامج "واي فاي"

أكدت الفنانة الشابة سامية الطرابلسي أن سبب تأجيل برنامج "واي فاي" في رمضان هذا العام يعود إلى أزمة الكتابة والشح في الأفكار، مضيفة: "لم يعد هناك أفكار وبرامج تقلد، ولو تم تنفيذ البرنامج سيكون تكراراً لنفسه، وذلك لعدم وجود أي مادة جديدة في التلفزيون حتى يتم تقليدها، كما أن البرنامج مكلف جداً إنتاجياً ولابد أن يكون بنفس مستوى السنوات الماضية، وبالتالي قناة "mbc" أرادت أن تحافظ على تفوقها، فطرحت العمل البديل للبرنامج، وهو مسلسل للفنان ناصر القصبي".

استقطاب النجمات الجديدات

وبينت الطرابلسي أن مسؤولي البرنامج ارتكبوا خطأ العام الماضي باستقطابهم أكبر قدر من النجمات الشابات، معتقدين أن ذلك سيساعدهم على الاستمرارية، ولكن هذا القرار شتت العمل أكثر، مما جعل للبرنامج عدم خصوصية كالماضي، وأكدت أنها ليست ضد استقطاب أي فنانة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالطريقة الصحيحة.

العلاقة مع المنتجين ومحاولة إثبات الذات

وأوضحت الطرابلسي أن دورها في فيلم "الخلبوص" لا يتضمن أي مشاهد جريئة، نافيةً الشائعات حول ذلك الأمر، ودعت جمهورها إلى مشاهدة الفيلم الذي سيعرض الشهر القادم، مؤكدة على أن علاقتها بالمنتجين ممتازة بحكم التزامها في العمل ولباقتها في التعامل.

كما بينت أن طريق الفن في مصر طويل، ومن الصعب إثبات الذات في بلد يعج بالنجوم، ولكي تثبت نفسها في الوسط الفني المصري لابد من الاختيار الصحيح مع مخرج جيد وعمل مكتوب بطريقة جميلة، ولابد من العمل على نفسها في إتقان الشخصية، وأن يكون لديها شكل وطابع خاص مختلف عن بقية النجوم.

الأدوار الجريئة والنجومية

وعن إحتمال قبولها بطولة أفلام بشرط إرتداء ملابس مثيرة، أكدت الطرابلسي أنها لن تقبل المشاركة في هذا النوع من الأفلام؛ لأن تربيتها وبيئتها لا تسمح بذلك، كما أنها تحترم جمهورها الذي يتابعها منذ بداياتها، معتبرةً أن كل الأفلام التي تعتمد على الجسد لا تنجح.

وذكرت أن الوسط الفني في مصر أكثر احترافية وتنوعاً، واصفةً مصر هي بهوليوود الشرق، مشيرة إلى أن حلم الشهرة في مصر يتحقق بشكل أسرع من الخليج؛ لأن جمهورها يتخطى المائة مليون.

تونسية الأصل...سعودية المنشأ

وأوضحت سامية أنها قدمت نفسها للوسط الفني المصري بأنها تونسية فخورة بأصلها ونشأتها سعودية خليجية، وأن مشاركاتها الفنية كلها في الخليج.

وعن أعمالها الجديدة ذكرت الطرابلسي أنها تقوم حالياً بتصوير دورها في المسلسل الصعيدي "ساحرة الجنوب" مع عدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أكرم فريد، موضحةً أنها تجسد ضمن أحداث العمل دور "غزية صعيدية"، مشيرةً إلى أن المسلسل سيعرض على قناة "mbc"، كما أنها تقرأ العديد من السيناريوهات لاختيار الفيلم الذي ستشارك فيه.

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