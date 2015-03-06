عرض فيلم "خيانة" على الـ "يوتيوب"

انتهى المخرج الشاب محمود السفير من عمل المونتاج لفيلمه الجديد "خيانة"، الذي تمّ تصويره في المدينة المنورة، وهو من تأليفه أيضاً، سيناريو وحوار علا ملّا وسمر صائب ومن إنتاج "لؤلؤة الفن"، وإشراف الفنان عبد الله اليامي، الذي يدعم المخرج والفيلم من خلال مؤسسته الإنتاجية، خصوصاً وأن الفيلم درامي اجتماعي غير ربحي.

الفيلم بطولة منال قاسم، ومعتز الشريف، وأحمد جنيد، وربيعة إبراهيم، ويشاركهم التمثيل كل من الممثلين والممثلات شهد الأفندي، وهمس محمد، وممدوح العنزي، وعبد العزيز الحويمضي، وأحمد السفطي.

القصة باختصار تقوم على زوجة تخون زوجها الذي لا يهتم أبداً لوجودها، لتأتي اللحظة التي يشكّ بها الزوج "عبد الله" (معتز الشريف) في زوجته "نورة" (منال قاسم)، فيمضي يومه في رحلة البحث عن مكان خيانتها له. وفي المقابل يعاني صديقه ناصر (أحمد جنيد)، مرارة رفض خطيبته مرام (ربيعة إبراهيم) له، حيث تستمر العلاقة بينهما لسبب غير مقنع، في نفس الوقت الذي يحاول فيه مع صديقه "عبد الله" بالتراجع عن الأفكار الشيطانية التي تراودهما.

وفي حديث هاتفي مع المخرج محمود السفير، أكّد أنه يتمّ عرض الفيلم عرضاً خاصاً في المدينة المنورة، ثم سيتمّ عرضه على اليوتيوب منتصف شهر مارس الجاري.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي