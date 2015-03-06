بالصور: إصابة هاريسون فورد في رأسه بعد تحطم طائرته

تحطّمت طائرة الممثل الشهير Harrison Ford الصغيرة أثناء هبوطها خارج لوس أنجلوس، ما أدى إلى إصابته في الرأس.

النجم البالغ من العمر 73 عاماً أصيب بجروح شديدة في الرأس، ما استدعى نقله إلى أقرب مستشفى للعلاج.

وصرّح نجله Ben Ford بأنّ والده بخير، برغم الإصابة، وسيتعافى، وتوجّه بالشكر إلى كلّ من اهتمّ بالاطمئنان على صحّة والده.

أما المتحدّثة باسم إدارة الشرطة في لوس أنجلوس فقد أكدت حصول تحطّم لطائرة، وأنّ الراكب هو رجل يتراوح عمره ما بين 65 و70 عاماً، وقد جرى نقله إلى مستشفى محلّي، موضحة أنّ حالته مستقرّة.

وأضافت المتحدّثة: "ذكرت تقارير أنّ الحادث وقع الساعة 2:25 بعد الظهر، وأنّ سبب الحادث عطل ميكانيكيّ أصاب الطائرة".

وسجّل حديث صوتي لـ Harrison قبل لحظات من ارتطام طائرته بشجرة في ملعب للجولف، يطلب فيه المساعدة، لأنّ محرّك طائرته قد تعطّل.

يُذكر أنّ Harrison Ford كان واعياً ويتنفس عقب تحطّم الطائرة، وقد ساعده بعض المارة في بادئ الأمر، قبل أن يصل مسعفون وينقلونه إلى مستشفى محلّي.

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