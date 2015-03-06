ريم نصري تطلب يد مروان خوري وديانا حداد "الرجال بيكتموا على النفس"

بيروت_ هيام بنوت

بين أسئلة منى أبو حمزة الطويلة في "حديث البلد" ومداخلات وتعليقات صديق البرنامج نعيم حلاوي، ضاعت الفنانة ديانا حداد، خلال إستضافتها، وكان من المفترض أن تتحدث بشكل مسهب ومفصل عن البومها الجديد "يا بشر" ومشاريعها الفنية الجديدة، وأيضاً عن حياتها الشخصية، خصوصاً أنها من النجمات المقلات في الظهور الإعلامي.

عندما سألت منى ديانا عن الزواج، ردت عليها "فال الله ولا فالك" مما يعني أنها عاشت تجربة قاسية خلال زواجها، كانت السبب في انفصالها عن سهيل العبدول، هي التي لم تتحدث حتى الآن عن السبب المباشر الذي أدى الى طلاقها منه، رغم الخلافات الكثيرة التي خيمت على علاقتهما في السنوات الأخيرة من حياتهما المشتركة كزوجين، والتي ظلت ديانا تنفيها لفترة طويلة الى ان وقع الطلاق.

كما اعتبرت ديانا أن الزواج مرحلة وانتهت من حياتها، وأنها لا تفكر به لأن "الرجال بيكتموا على النفس" على حدّ قولها.

عن علاقتها بابنتيها ميرا وصوفي، قالت إنهما تملآن عليها حياتها، وأشارت إلى ان الثانية من النوع الذي لا يعبر عن مكنوناته على عكس الأولى التي وصفتها بالاجتماعية.

ديانا تحدثت عن علاقة الصداقة التي تربطها بالفنانة أحلام، منذ بداية دخولها الفن، مشيرة إلى أن أحلام دخلت قبلها الفن، كما أوضحت أن ثمة علاقة صداقة تربطها أيضاً بنوال الزغبي وراغب علامة وماجد المهندس ولكنها "صداقات" تقتصر على إجتماعها بهم في الحفلات والمناسبات.

ديانا قالت ان الموت يخيفها، مع أنها مؤمنة جدأ، موضحة أنها عاشت شعور الخوف من الموت عند وفاة والدها ووالدتها، كما تحدث عن الحفل الذي إضطرت الى إكماله، بالرغم من علمها بوفاة والدتها، لأنها ترى أن الفنان يجب أن يكون "على قدّ كلمته مع جمهوره".

إلى والدتها وابنتيها، قالت ديانا إلى أن أكثر شخص الذي احبته في حياتها، كان زوجها سهيل العبدول، بدليل أن زواجهما إستمر 14 عاماً.

ديانا أوضحت أنها لا تحلم كثيراً خلال النوم، ولكن أحلامها تتحقق، ولذلك هي لا تتحدث عنها، كما اعتبرت ان سميرة توفيق هي فنانة مختلفة، ولكن أحداً لم يكمل اللون البلدي الذي تقدمه من بعدها، وأنها بغنائها للهجة البيضاء، تعتبر نفسها إمتداداً لها.

ديانا أبدت انزعجها من عبارة تسمعها عنها دائماً، وهي "عمرها 50 عاماً وبعدها عم تغني" وأوضحت كنت أصغر فنانة شاركت في برنامج "استديو الفن" وكان عمري 14 عاما يومها، وبدأت الغناء وأنا سن 17 عاماً وأنا اليوم في 38 من عمري.

فنيا، تحدثت ديانا عن ألبومها الجديد "يا بشر" كما أشارت انها تفكر بجمع أربع أغنيات لبنانية في فيديو كليب واحد، لأنها تلام دائماً بسبب ابتعادها عن غناء اللون اللبناني.

الى الممثلين المشاركين في مسلسل "حياة سكول" إستقبلت منى أبو حمزة ولدا الفنان غسان صليبا، وسام وزياد صليبا، وميشا الحاج و الدكتور بيتر نون، وأيضاً الفنانة ريم نصري في أول ظهور تلفزيوني لها على شاشة لبنانية، فتحدثت عن أغنيتها الجديدة "آه من كلامك ومشاريعها الجديدة، كما عن خلافاتها مع شقيقتها أصالة ووالدتها، وقالت "الكل مع أصالة. عندما تزعل أصالة الكل يزعل معها. هي الأخت القادرة والمقتدرة وأيهم هو الوحيد الذي كان معي ولكنه لم يعد موجودا".

ريم اعتبرت أن أسوا ما في الفن هو المجاملات التي لا مهرب منها، وأسوأ ما في سوريا هو طلب الحرية واوضحت"كان عندنا حرية وما فعلوه كان خديعة"، أما أسوأ ما في الحياة فهو الغدر، كما اعترفت أن أسوأ ما فيها هو أنها تتحمل كثيراً وعندما تجد أنها لم تعد قادرة على تحمّل المزيد تقطع علاقتها بالآخر، ويفترض أن تتبنى موقفاً واضحاً منذ البداية".

ريم نصري طلبت يد الفنان مروان خوري على الهواء بطلب من منى في فقرة طريفة من البرنامج، وقالت له" تقبرني. تاج رأسي شو رأيك نحط جبنتنا على خبزتنا ونكمل العيشة سوا . بطبخ كتير طيبّ، وبفرفكلك إجريك وكيف إنت بتحب بكون".