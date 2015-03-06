هفوة تُجبر جورج كلوني على اعتبار أمل علم الدين الأذكى

لا يفوّت النجم العالمي George Clooney أيّ فرصة دون أن يذكر زوجته أمل علم الدين ولو عن غير قصدٍ.

فخلال سهرة Serious Fun Children's Network في نيويورك، اعتلى النجم المسرح ليُدلي بخطاب أمام الموجودين عن الراحل Paul Newman، الذي عرف بمساعداته للأطفال المهمّشين في الحياة، وبعد وفاته أكملت الجمعيات التي كان يعمل لصالحها مسيرته.

وأثناء استرساله في الحديث، ارتكب Clooney هفوة بسيطة من خلال المبالغة في تقدير عدد البلدان في العالم ببضع مئات، حيث قال: "منذ عام 1988، استطاعت هذه المؤسّسات أن تساعد حوالى أكثر من نصف مليون طفل مريض مع عائلاتهم، هم الموجودون في حوالى 5 بلدان، لا بل 50، أعتذر 500 بلد. أعتقد أنّ هذا الرقم كبير جداً".

وتابع وهو يضحك: "هل هناك 500 دولة في العالم؟ فلنسأل زوجتي لأّنها الأذكى بيننا".

وختم النجم الهوليوودي خطابه بالعودة إلى التطرّق إلى "بول"، وهو المعنيّ الأول في هذا الحفل، مشيراً إلى أنّه: "الأفضل، وليس على مستوى الممثلين فحسب بل البشر أيضاً".

يُذكر أن أمل علم الدين لم تكن حاضرة في الحفل، بسبب انشغالها بتحرير أحد الشبان من السجن في مصر بحسب تعبير George Clooney.

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