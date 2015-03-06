سر زيارة لميس إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن

بعد زياراتها السابقة في عام 2014 الفائت لمخيمات اللاجئين السوريين في بلدها تركيا والمدارس التركية التي تعلّم الأطفال السوريين اللغة التركية للإندماج بسهولة أكبر في وطن اللجوء الجديد لهم، زارت سفيرة النوايا الحسنة في منظمة اليونسيف للطفولة الممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بلميس سابقاً وإيلين حالياً بطلة المسلسل التركي "العشق الأسود" الأكثر شعبية في العالم العربي بعد عرض أول مسلسلاتها المدبلجة "سنوات الضياع" على شاشة mbc1 مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن الذي يضم أكبر عدد لاجئين فيه لتطّلع على كثب على أوضاع اللاجئين فيه. وقدم ممثل اليونسيف في مخيم الزعتري ستيف ألن شرحاً وافياً عن أوضاع اللاجئين والخدمات التي تقدمها اليونسيف في مجال الرعاية الصحية والتعليمية وقطاع المياه، إضافة إلى الحملات التوعوية في دمج الأطفال السوريين وإعادتهم إلى المدارس.

التقت بمحبة عدداً كبيراً من الأطفال وعائلاتهم

قالت السفيرة توبا بويوكستون خلال مؤتمر صحفي إن هدف زيارتها هو إلقاء الضوء على الكثير من المواضيع الحياتية للاجئين، وحشد الدعم من المجتمعات إلى مساندتهم في محنتهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم. ودعت المجتمعات الدولية، والدول المانحة الإلتفات إلى هذه الفئة من اللاجئين وتقديم الدعم والمساعدة لهم، مؤكدة أن الأطفال يحتاجون إلى دعم مستمر ومساندة. وزارت عدداً من المدارس في المخيم والتي تشرف عليها منظمات الأمم المتحدة حيث تواصلت مع الطالبات السوريات عبر سردهنّ لقصص اللجوء التي مررن بها خلال رحلة النزوح إلى الأردن، حيث أعربن عن حزنهم الشديد للأوضاع التي تشهدها بلادهنّ بعد لجوئهنّ للأردن.

والتقت بمحبة عدداً كبيراً من الأطفال وعائلاتهم، وتلقت هدايا رمزية منهم، وشاركتهم اللعب على الأرجوحة، واستعادت معهم طفولتها البعيدة، واستطاعت خلال زيارتها القصيرة لهم إسعادهم وزرع الأمل بغدٍ أفضل في قلوبهم الصغيرة. وكان حوارها المباشر الأكبر مع الأطفال وأمهاتهم.

وقد تداولت كافة وسائل الإعلام التركية التركية خبر زيارتها لمخيم الزعتري بوقت قياسي. وتعدّ توبا بويوكستون أول فنانة تركية تزور مخيم الزعتري بعد عدد من المشاهير من بينهم: أنجلينا جولي وحسين الجسمي وزهير النوباني.

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