مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بالقليوبية

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة باستقبال مستشفى ناصر العام كلا من "إبراهيم.ع.م" - 35 سنة نقاش مصاباً - بجرح قطعى بالفخذ اليمنى وكدمة فى مفصل الكتف اليسرى و"أحمد.م.ح" - 31 سنة صاحب مقهى - مصاباً بجرح طعنى فى الفخذ اليسرى وقطع بالعضلات والأوعية الدموية وتوفى متأثرا بإصابته.

انتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى إلى المستشفى وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وكل من "حسام.م.ع" - 37 سنة سمكرى- و"طارق.م.ع" - 37 سنة نقاش - و"وائل.م.ع" - 30 سنة سمكرى - بسبب خلافات مالية بينه والمتهم الأول تطورت إلى مشاجرة ولدى تدخل المتوفى لفضها تعدى عليه المتهم الثانى بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار.

بمداهمتهم تمكن المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتهم المتهم الأول بأن المصاب عاكس زوجته.. تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهمين وتشريح ودفن الجثة وطلبت مزيدا من التحريات.