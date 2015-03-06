أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بالقليوبية

Google+ Print
مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بالقليوبية مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بالقليوبية
تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا من النقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة باستقبال مستشفى ناصر العام كلا من "إبراهيم.ع.م" - 35 سنة نقاش مصاباً - بجرح قطعى بالفخذ اليمنى وكدمة فى مفصل الكتف اليسرى و"أحمد.م.ح" - 31 سنة صاحب مقهى - مصاباً بجرح طعنى فى الفخذ اليسرى وقطع بالعضلات والأوعية الدموية وتوفى متأثرا بإصابته.

انتقل على الفور العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى إلى المستشفى وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وكل من "حسام.م.ع" - 37 سنة سمكرى- و"طارق.م.ع" - 37 سنة نقاش - و"وائل.م.ع" - 30 سنة سمكرى - بسبب خلافات مالية بينه والمتهم الأول تطورت إلى مشاجرة ولدى تدخل المتوفى لفضها تعدى عليه المتهم الثانى بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالفرار.

بمداهمتهم تمكن المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتهم المتهم الأول بأن المصاب عاكس زوجته.. تحرر بالواقعة المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهمين وتشريح ودفن الجثة وطلبت مزيدا من التحريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365