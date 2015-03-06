ضبط 2600 "برشامة" بحوزة شرطى مفصول فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع وحدة مباحث أبو قرقاص، من القبض على شرطى مفصول من العمل وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز أبو قرقاص بتمكن المقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد عزب، من القبض على "حسين.ف" 39 سنة، شرطى مفصول من الداخلية، بحوزته 2600 قرص ترامادول، ومسدس، ومبلغ مالى، أثناء استقلاله السيارة رقم 7416 أمام مدخل قرية بنى موسى التابعة للمركز بعد ورود بلاغات تؤكد اتجاره فى المخدرات.