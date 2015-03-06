"النقل": منسقة بمزرعة دفعت "أتوبيس الشروق" للعبور من مكان غير ممهد

قال أيمن الشريعى مدير مكتب وزير النقل للعلاقات الخارجية، إن الممثل القانونى لمدرسة المدينة للغات بطنطا، أكد لوزير النقل أثناء تفقد موقع تصادم الأتوبيس بالقطار رقم 311 أن منسقة بالمزرعة المقابلة لمنطقة الحادث هى من دفتعهم للعبور من مكان غير ممهد للعبور.



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أتوبيس المدرسة بعد الحادث

وأضاف الشريعى لـ"اليوم السابع" أن الأطفال كانوا متوجهين لهذه المزرعة لقضاء يوما بها وأن منسقة من هذه المزرعة تدعى دينا هى من طالبت الأتوبيسات الثلاثة بالعبور من هذا الموقع غير المعد للعبور، وهى من وصفت لهم الطريق والعبور من هذا المكان رغم وجود مزلقانين شرعيين بالقرب من هذا الموقع أحدهما مزلقان المستقبل ويبعد حوالى 2 كم قبل المزرعة والآخر ويبعد حوالى 1 كم بعد المزرعة.



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آثار الحادث المروع



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أتوبيس رحلات مدارس المدينة



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جانب من آثار الحادث



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أتوبيس الأطفال بعد التصادم



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8 وفيات و25 مصابًا فى الحادث



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مدير شرطة النقل والمواصلات أثناء تفقد موقع الحادث



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السكة الحديد أكدت أن الأتوبيس عبر من مكان غير معد للعبور

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